Политика

11:01 27.05.2019

Гройсман: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины

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Гройсман: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что предварительные результаты выборов в Европейский парламент дают возможность европейским партнерам продолжить поддержку Украины.

"Убежден, вчерашние выборы дают возможность Европейскому парламенту продолжить решительную поддержку Украины на пути к объединенной Европе", - написал он на своей странице в соцсети Facrbook в понедельник.

Как сообщалось, на выборах в Европарламент лидируют британские сторонники Brexit, которые поддержали Brexit Party под руководством бывшего лидера "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджела Фаража.

Теги: #гройсман #ес #европарламент
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