Гройсман: Выборы в Европарламент дают возможность ЕС продолжить поддержку Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что предварительные результаты выборов в Европейский парламент дают возможность европейским партнерам продолжить поддержку Украины.

"Убежден, вчерашние выборы дают возможность Европейскому парламенту продолжить решительную поддержку Украины на пути к объединенной Европе", - написал он на своей странице в соцсети Facrbook в понедельник.

Как сообщалось, на выборах в Европарламент лидируют британские сторонники Brexit, которые поддержали Brexit Party под руководством бывшего лидера "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджела Фаража.