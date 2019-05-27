Политика

10:36 27.05.2019

Мэр Львова Садовый заявляет, что представители БПП и "Свободы" инициируют его отставку

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Мэр Львова Садовый заявляет, что представители БПП и "Свободы" инициируют его отставку

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что представители фракций "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Свобода" во Львовском городском совете инициируют досрочное прекращениеего полномочий как городского головы.

"Председатель фракции партии Порошенко в городском совете Адамык (Петр Адамык – ИФ), председатель фракции "Свободы" Лопачак (Маркиян Лопачак – ИФ), совместно с депутатом и совладельцем табачной фабрики Козловским (также БПП) (Григорий Козловский – ИФ) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова", - написал Садовый на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, их интерес заключается в том, чтобы за год до местных выборов лишить город легитимного мэра и "грабить с размахом".

"Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?", - написал мэр Львова.

Он также обратился к лидеру БПП: "Петр Порошенко, надеюсь что сценарий "хаос и грабеж" в исполнении львовских депутатов от БПП с Вами просто не согласовывали".

Теги: #львов #мэр #отставка #садовый #выборы
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