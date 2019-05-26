Политика

17:32 26.05.2019

Помощник Зеленского Ермак в понедельник побывает на Закарпатье в связи с паводками

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Помощник Зеленского Ермак в понедельник побывает на Закарпатье в связи с паводками

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 27 мая посетит пострадавшую от паводков Закарпатскую область.

"Цель поездки - ликвидация последствий наводнения на Закарпатье, помощь пострадавшим", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента.

Как сообщалось, 20-23 мая вследствие интенсивных осадков в Ивано-Франковской области в зону подтопления попали 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах. По состоянию на утро 26 мая подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными подтопленными 22 двора в г.Калуш и с.Перевозец Калушского района, с.Топоровцы Городенковского района и с.Пнив Надворнянского района.

В Закарпатской области за тот же период в зону подтопления попали 114 жилых дома, 574 подвальных помещения, 610 домохозяйств, 1 тыс . 988 га сельскохозяйственных угодий, 170 га пастбищ. Остаются подтопленными 79 подвальных помещения жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.

24 мая Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В настоящее время уровень воды на реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей постепенно спадает. В то же время, в воскресенье, 26 мая, уровень воды на р.Тиса в районе г.Чоп Закарпатской области удерживается на уровне 1140-1190 см с выходом воды на пойму. По состоянию на 12:00 25 мая он был зафиксирован на уровне 1117 см.

С начала работ подразделения ГСЧС осуществили в Ивано-Франковской области 135 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, с подтопленных участков дорог вывезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 34 тыс. 158 куб м воды. В Закарпатской области совершено 25 выездов, откачано 32 тыс. 80 куб м воды.

Теги: #зеленский #украина
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