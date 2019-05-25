Политика

17:15 25.05.2019

Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

1 мин читать
Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает своей главной задачей как политика освобождение граждан Украины, незаконно находящихся в заключении на территории РФ.

"Мы сделаем всё, чтобы как можно быстрее и политические заключённые, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом своё персональное задание", - сказал Вакарчук журналистам в субботу в Киеве.

Он рассказал, что несколько недель назад на концерте в Одессе отец украинского военнопленного моряка Виктор Сорока одел ему на руку браслет, который бы не давал забыть, что в заключении в РФ находятся украинские граждане.

"Я не снимаю этот браслет, и он мне каждый день напоминает, ради чего я должен идти сегодня в Верховную Раду - для того, чтобы такие люди, как Василий Сорока, Олег Сенцов и другие как можно быстрее вернулись домой, живыми и невредимыми", - пояснил Вакарчук.

Теги: #вакарчук #верховная_рада #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 25.05.2019
На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

16:51 25.05.2019
Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

16:39 25.05.2019
Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

16:27 25.05.2019
Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

15:20 25.05.2019
Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

14:13 25.05.2019
РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

13:57 25.05.2019
Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

12:32 25.05.2019
В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

12:21 25.05.2019
На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

12:15 25.05.2019
В Украине планируется строительство 4800 км дорог и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров

В Украине планируется строительство 4800 км дорог и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп прибыл с визитом в Японию

Макрон полон решимости восстановить Нотр-Дам за пять лет

Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

Стефанчук допускает рассмотрение Радой президентского законопроекта по осуществлению закупок во время избирательного процесса

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Мосийчук заявляет, что вышел из Радикальной партии из-за серьезных идеологических разногласий

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА