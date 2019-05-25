Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно захваченных Россией трех украинских кораблей и 24 моряков.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал глава МИД в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией украинской команды после решения Трибунала в Гамбурге, отметив: "А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги".

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

МИД РФ заявил, что задержание украинских судов в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому поводу.