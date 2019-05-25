Политика

16:39 25.05.2019

Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

1 мин читать
Климкин о позиции МИД РФ по решению Международного трибунала: Вялое и беззубое заявление

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "вялым и беззубым" заявление МИД РФ на решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно захваченных Россией трех украинских кораблей и 24 моряков.

"Почитайте вялое и беззубое заявление МИД РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву, и поймете масштаб нашей сегодняшней победы. Россия должна вернуть украинские корабли, а главное - освободить наших моряков", - написал глава МИД в Твиттере.

Он проиллюстрировал свой твит фотографией украинской команды после решения Трибунала в Гамбурге, отметив: "А так выглядит простое дипломатическое счастье. Поздравляю, коллеги".

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

МИД РФ заявил, что задержание украинских судов в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому поводу.

Теги: #мид_рф #россия #украина #трибунал #климкин #моряки #азовское_море
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 25.05.2019
Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

Вакарчук идет в Раду ради освобождения украинцев, незаконно заключенных в РФ

17:00 25.05.2019
На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

На "Книжном арсенале" зачитали "письма из неволи" политзаключенных, в акции принял участие Вакарчук

16:51 25.05.2019
Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

Решение Трибунала по морскому праву содержит серьезный сигнал для РФ, что она не может нарушать международное право безнаказанно

16:27 25.05.2019
Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

15:20 25.05.2019
Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

14:13 25.05.2019
РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

13:57 25.05.2019
Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

13:55 25.05.2019
Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

Международный морской трибунал обязал Россию освободить три украинских корабля и 24 моряка и позволить им вернуться в Украину

12:32 25.05.2019
В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

В первый день избирательной кампании выборов в Раду открыто два уголовных дела из-за подкупа избирателей

12:21 25.05.2019
На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

На проверку сообщений о минировании 25 объектов в Харькове у полиции ушло более полутора суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выполнение РФ решения Трибунала ООН об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп прибыл с визитом в Японию

Макрон полон решимости восстановить Нотр-Дам за пять лет

Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

Стефанчук допускает рассмотрение Радой президентского законопроекта по осуществлению закупок во время избирательного процесса

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Мосийчук заявляет, что вышел из Радикальной партии из-за серьезных идеологических разногласий

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА