Киев направил ноту протеста в связи с несогласованным посещением главой Госдумы РФ Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 24 мая 2019 года председателя Госдумы Федерального собрания РФ Вячеслава Володина во временно оккупированный Россией Крым.

"МИД Украины в очередной раз заявляет, что никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины", - отмечается в заявлении МИД Украины .

В связи с очередным международно-противоправным деянием российской стороны в МИД РФ отправлена нота протеста.