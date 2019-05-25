РФ должна доложить Международному морскому трибуналу об освобождении украинских моряков и кораблей не позднее 25 июня 2019 года

Международный трибунал по морскому праву (МТМП) обязал Российскую Федерацию доложить о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня 2019 года.

Такое решение было принято 19 судьями против 1 (судья из России Руслан Колодкин) и оглашено в субботу в Гамбурге председателем Джин-Хен Пайком (Jin-Hyun Paik).

"Трибунал постановил, что Украина и Российская Федерация должны представить Трибуналу первоначальный доклад, упомянутый в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает Председателя запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он сочтет целесообразными после этого доклада", - зачитал судья.

В соответствии с параграфом 121 решения, каждая сторона должна представить Трибуналу доклад и информацию о соблюдении предписанных временных мер.

Трибунал также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.