Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

Украина рассчитывает на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому РФ обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину, подчеркнула заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.