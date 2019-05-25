Политика

13:57 25.05.2019

Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

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Киев ожидает от РФ скорейшего и в полном объеме выполнения решения Морского трибунала по украинским морякам - Зеркаль

Украина рассчитывает на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому РФ обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину, подчеркнула заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ Трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей", - написала Зеркаль на своей странице в Фейсбуке.

Теги: #россия #украина #трибунал #оон #моряки #азовское_море #зеркаль
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