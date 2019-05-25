Политика

13:11 25.05.2019

Трамп прибыл с визитом в Японию

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Трамп прибыл с визитом в Японию

Американский "Борт номер один" с президентом США Дональдом Трампом и его делегацией приземлился в Японии в международном аэропорту Токио-Ханэда, сообщают в субботу западные СМИ.

"Готовимся с первой леди Меланией к посадке в Японии. С нетерпением ждем встречи со всеми!" - написал ранее в субботу президент США в твиттере.

В аэропорту президента США и первую леди приветствовали министр иностранных дел Японии Таро Коно с супругой, посол США в Японии Уильям Хагерти, командующий силами США в Японии генерал-лейтенант Кевин Шнайдер и другие представители дипломатических и военных кругов двух стран.

По данным американских журналистов, поездка из аэропорта в резиденцию посла США в Японии заняла около 20 минут.

Ожидается, что позднее в субботу Трамп посетит ужин с представителями деловых кругов Японии в этой резиденции.

На фоне визита американского лидера в Токио усилили меры безопасности, полиция мобилизовала в субботу 25 тыс. сотрудников. В различных районах города, включая те, которые будет проезжать Трамп и его делегация, выставлены КПП. У американского посольства дежурит большое количество полицейских в автомобилях. Также власти Токио распорядились перекрыть некоторые дороги или их участки для проезда американской делегации.

Полиция призвала граждан Японии проявить понимание из-за временных неудобств, связанных с усиленные мерами безопасности на улицах из-за визита американского лидера в страну.

Американский президент станет первым зарубежным лидером, приезжающим в страну после того, как 1 мая император Нарухито, старший сын отрекшегося в апреле от престола 125-го императора Японии Акихито, взошел на трон.

Белый дом ранее сообщал, что в ходе четырехдневного визита, который завершится во вторник, 28 мая, японский император даст торжественный обед в честь Трампа. Кроме того, президент США посетит турнир по сумо, на котором вручит специальный кубок победителю. В этот же день он сыграет в гольф с премьер-министром Синдзо Абэ, проведет с ним совместную пресс-конференцию, а также отправится на американскую военно-морскую базу.

Теги: #япония #сша #трамп
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