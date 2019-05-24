Политика

21:30 24.05.2019

Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

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Гройсман: Я хочу создать политсилу без объединений, она будет называться "Украинская стратегия"

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду людей, которые имеют молодость, имеют уже опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться "Украинская стратегия" и наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером.

 

Теги: #гройсман #украина #выборы
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