Политика

20:39 24.05.2019

В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

2 мин читать
В ЦИК ожидают решения КС по указу о роспуске Рады до дня голосования 21 июля

В Центральной избирательной комиссии ожидают вынесения Конституционным судом (КС) решения по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" ожидается до дня голосования, назначенного на 21 июля.

"Действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления на протяжении шести месяцев. Как правило, сенат (КС – ИФ) может принять решение, что этот вопрос является крайне важным – сократить эти сроки и рассмотреть его до одного месяца", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая в интервью ТСН в пятницу.

Она также отметила, что для ЦИК очень важно, чтобы КС как можно скорее рассмотрел представление народных депутатов.

"В любом случае, данное решение (КС – ИФ) мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и с этим связаны его (решения КС о конституционности указа о роспуске Рады – ИФ) правовые последствия. Но для нас они станут понятны, когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит: действительно ли он укажет на конституционность или неконституционность указа. И, возможно, будут какие-то дальнейшие шаги (предписаны – ИФ)", - сказала Бернацкая.

Как сообщалось, 24 мая в КС поступило представление 62 нардепов относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах.

Первый замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в КС соответствующее представление. Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Тетерук сообщил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки", и "общество получило ответ".

По его словам, представление подписали 62 депутата. Среди них - депутаты из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, Радикальной партии, в частности, ее лидера Олега Ляшко, внефракционные.

Теги: #выборы #парламент #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:10 24.05.2019
Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

16:08 24.05.2019
Политологи прогнозируют интенсивную и жесткую парламентскую кампанию с применением новых технологий и "черного пиара"

Политологи прогнозируют интенсивную и жесткую парламентскую кампанию с применением новых технологий и "черного пиара"

16:01 24.05.2019
Политологи прогнозируют интенсивную и жесткую парламентскую кампанию с применением новых технологий и "черного пиара"

Политологи прогнозируют интенсивную и жесткую парламентскую кампанию с применением новых технологий и "черного пиара"

15:33 24.05.2019
Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

15:08 24.05.2019
В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

В Верховный суд Украины поданы уже три иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске Рады и назначении внеочередных парламентских выборов

14:59 24.05.2019
Учредительный съезд партии "Европейская солидарность" состоится в пятницу, 24 мая

Учредительный съезд партии "Европейская солидарность" состоится в пятницу, 24 мая

13:36 24.05.2019
Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров

Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров

13:27 24.05.2019
Порошенко призывает демократические силы объединиться перед выборами в Раду

Порошенко призывает демократические силы объединиться перед выборами в Раду

12:59 24.05.2019
Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

12:50 24.05.2019
В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах

Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

Политологи прогнозируют интенсивную и жесткую парламентскую кампанию с применением новых технологий и "черного пиара"

Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в секретари СНБО Данилюк призывает Кабмин и "Нафтогаз" к совместной переговорной позиции с РФ

Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Мосийчук заявляет, что вышел из Радикальной партии из-за серьезных идеологических разногласий

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии - Ляшко

Климкин считает, что Зеркаль должна довести до конца иски Украины против РФ в международных судах

Заявление Гройсмана об отставке зарегистрировано в Раде

Вопросы защиты Украины от агрессии выносить на референдум нельзя, считает Порошенко

Ляшко требует от Генпрокуратуры возбудить дело за препятствование журналистской деятельности охранниками Зеленского

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА