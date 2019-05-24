Глава МИД Великобритании поборется за пост премьера

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен бороться за посты главы Консервативной партии и премьера страны после ухода с них Терезы Мэй.

В ходе посещения фестиваля в городе Хаслмир в графстве Суррей глава британского МИД подтвердил изданию Farnham Herald, что примет участие в этой борьбе.

"Джереми Хант подтвердил намерение заменить на посту премьер-министра Терезу Мэй, которая объявила об уходе", - пишет региональная газета Farnham Herald, которая издается в Суррее, от которого Хант был выбран в британский парламент.

"Я сделаю официальное объявление о своей кандидатуре в подходящий момент", - отметил глава МИД Великобритании.

Британские СМИ отмечают, что среди других возможных кандидатов на этот пост - экс-министр иностранных дел Борис Джонсон, экс-министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.

Мэй ранее в пятницу объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.