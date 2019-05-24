Политика

18:10 24.05.2019

Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

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Съезд партии "Европейская солидарность" состоится 31 мая

Съезд партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") состоится 31 мая, сообщается на сайте политической силы.

В пятницу учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – отныне эта политсила называется "Европейская солидарность".

"Ключ к объединению и победе - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях. Уверен, что на большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня озвучены на форуме "Солидарна справа громад", и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии", - сказал пятый президент Украины Петр Порошенко на форуме.

По его словам, на съезде обновленной партии будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

Как сообщалось, в ходе форума общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу политолог Сергей Таран предложил изменить название политической партии "БПП "Солидарность" на "Европейскую солидарность".

Затем партия "Европейская солидарность" и ОО "Солидарна справа громад" подписали меморандум об идеологическом сотрудничестве.

Теги: #европейская_солидарность #бпп #съезд #выборы
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