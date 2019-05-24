Политика

15:33 24.05.2019

Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

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Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

 Группа народных депутатов из фракции "Народный фронт" внесли в Конституционный суд Украины представление о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года.

"Мы усматриваем в указе президента прямое явное нарушение принципа верховенства права, заложенного в Конституции", - сообщил журналистам в пятницу первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук.

Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30 дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

По его словам, депутаты просили КС рассмотреть их обращение в течение двух месяцев.

Тетерук отметил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки" и "общество получило ответ".

Теги: #народный_фронт #ксу #выборы
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