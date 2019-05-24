Учредительный съезд партии "Европейская солидарность" состоится в пятницу, 24 мая

Учредительный съезд партии "Европейская солидарность" (переименованной партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность") состоится в пятницу, 24 мая, сообщил народный депутат из фракции БПП Максим Саврасов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе форума общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве политолог Сергей Таран во время своего выступления предложил изменить название политической партии "БПП "Солидарность" на "Европейскую солидарность".

Затем партия "Европейская солидарность" и ОО "Солидарна справа громад" подписали меморандум об идеологическом сотрудничестве.

"Я везу этот меморандум на учредительный съезд партии, который состоится сегодня" сообщил депутат Саврасов на форуме.

В меморандуме отмечается, что стороны – подписанты документа разделяют общие идеологические принципы, мировоззренческие ценности и имеют тождественное представление о будущем страны.

Основными принципами идеологии являются достоинство, патриотизм, демократия, справедливость.

"ОО является главной общественной платформой проведения внутреннего рейтингового голосования (праймериз) при выдвижении кандидатов в депутаты на выборах в парламент, а также в процессе делегирования представителей партии в другие структуры власти", - говорится в меморандуме.

При этом в документе отмечается, что хотя праймериз выполняет совещательную функцию, партия обязуется прислушиваться к его результатам при принятии любых кадровых и политических решений.