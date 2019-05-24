Политика

14:54 24.05.2019

Вопросы защиты Украины от агрессии выносить на референдум нельзя, считает Порошенко

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Вопросы защиты Украины от агрессии выносить на референдум нельзя, считает Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко убежден, что вопросы защиты государства от агрессора выносить на референдум непозволительно.

"Если бы мы вопросы обороны государства выносили бы на референдум, сейчас бы Украины не было. Есть вопросы, когда есть агрессия - надо выходить и защищать украинский народ и украинскую землю. Это позиция моя, это позиция нашей политической силы, это позиция украинского народа и пренебрегать этим мы никому не дадим", - сказал порошенко журналистам в пятницу в Киеве.

Теги: #референдум #порошенко #агрессор
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