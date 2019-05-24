Ляшко требует от Генпрокуратуры возбудить дело за препятствование журналистской деятельности охранниками Зеленского

Лидер парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко требует от Генпрокуратуры Украины открыть уголовное производство за препятствование журналистской деятельности охраной президента Украины Владимира Зеленского.

"Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о его кадровые назначения. Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности", - написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Ранее ряд украинских СМИ обнародовали информацию о том, что охрана Зеленского нанесла удар журналисту украинского издания Лига.нет" Юрию Смирнову. При этом сам журналист рассказал, что получил несколько раз локтем в живот, но это не были целенаправленные удары или избиение.