Политика

13:53 24.05.2019

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

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Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

В посольстве США в Украине отмечают, что изменение корпоративного управления в ПриватБанке после его национализации сделало это финансовое учреждение прибыльным.

"Хорошее корпоративное управление в ПриватБанке после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года. Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер.

Теги: #посольство_сша #приватбанк
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