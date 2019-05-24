Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

В посольстве США в Украине отмечают, что изменение корпоративного управления в ПриватБанке после его национализации сделало это финансовое учреждение прибыльным.

"Хорошее корпоративное управление в ПриватБанке после национализации сделало банк-банкрот прибыльным менее чем за три года. Сильный банковский сектор имеет решающее значение для экономического успеха Украины и защиты сбережений миллионов украинцев", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу в аккаунте посольства США в Украине в Твиттер.