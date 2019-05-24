Политика

13:52 24.05.2019

Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

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Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что получил должность в администрации, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы, но готов "хоть завтра" уйти с данного поста.

"Я достаточно хороший адвокат, у меня было много клиентов, и я немало зарабатывал. Почему я попал на эту должность? Потому что у меня большой опыт бюрократической, юридической и адвокатской работы. И так оказалось, что в нашей команде, среди людей, которые близки (к президенту Владимиру Зеленскому – ИФ), нет другого, у кого бы был такой опыт", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Богдан отметил, что "очень не хотел" идти работать в АП. "Там очень сложная обстановка, очень сложные люди, и выходя оттуда (из АП – ИФ) поздно вечером, у тебя очень болит голова и каждый глоток свежего воздуха – это радость", - подчеркнул он.

Глава АП указал, что поставил перед собой задачу дать за какой-то период возможность привести в администрацию президента, а затем в Верховную Раду и Кабинет министров Украины "передовых людей, молодых, перспективных, возможно, без опыта". "Чему-то их научить и дать им возможность работать на благо Украины", - добавил он.

Богдан заявил, что готов "хоть завтра" уйти с должности главы АП. "Я туда не деньги пошел зарабатывать", - подчеркнул он.

Глава администрации Зеленского также вновь акцентировал, что занял эту должность на "абсолютно законных основаниях", а в закон о люстрации его бывшая государственная должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики была внесена в отместку людьми, которым он "закрыл коррупционную схему с государственными реестрами, которая выкачивала 2 млрд грн в год".

Теги: #ап #богдан #кадры
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