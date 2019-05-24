Политика

13:36 24.05.2019

Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров

1 мин читать
Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров

Съезд политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" состоится 31 мая, сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня на форуме, точно войдут в программу, документы нашей партии", - сказал Порошенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве.

Он высказал надежду, что обновление "Солидарности" затронет кадры, программу, идеологию.

"Новая Украина требует новой политики", - подчеркнул Порошенко.

Ранее в этот день источник в партии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность".

Теги: #выборы #солидарность #порошенко #бпп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:27 24.05.2019
Порошенко призывает демократические силы объединиться перед выборами в Раду

Порошенко призывает демократические силы объединиться перед выборами в Раду

12:59 24.05.2019
Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

Роспуск парламента обойдется Украине в $300-400 млн из-за удорожания заимствований – первый замглавы Совета НБУ

12:50 24.05.2019
В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

12:43 24.05.2019
Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность"

Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность"

12:10 24.05.2019
Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

09:54 24.05.2019
МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

МВФ готов вернуться к обсуждению сотрудничества с Украиной после выборов – МВФ

09:27 24.05.2019
В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

08:37 24.05.2019
ЦИК разрешила общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на местных выборах

ЦИК разрешила общественным организациям иметь своих официальных наблюдателей на местных выборах

02:05 24.05.2019
Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо

Колесников: У роспуска Рады есть правовые нестыковки, но сменить парламент, полностью утративший доверие избирателей, необходимо

00:01 24.05.2019
В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

Порошенко призывает демократические силы объединиться перед выборами в Раду

В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность"

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко требует от Генпрокуратуры возбудить дело за препятствование журналистской деятельности охранниками Зеленского

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель и планирует в ближайшее время поговорить с Макроном

Изменение корпоративного управления в ПриватБанке после национализации вывело его в прибыль – посольство США

Богдан заявил, что не держится за должность в АП, но имеет большой опыт бюрократической работы

Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня

Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"

Тимошенко передала Зеленскому документы, которые позволят снизить тарифы

Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА