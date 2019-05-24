Порошенко ожидает на съезде "БПП "Солидарность" 31 мая обновления программы партии, идеологии и кадров

Съезд политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" состоится 31 мая, сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня на форуме, точно войдут в программу, документы нашей партии", - сказал Порошенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве.

Он высказал надежду, что обновление "Солидарности" затронет кадры, программу, идеологию.

"Новая Украина требует новой политики", - подчеркнул Порошенко.

Ранее в этот день источник в партии сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг и сменить свое название на "Европейскую солидарность".