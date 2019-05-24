Порошенко призывает демократические силы объединиться перед выборами в Раду

Пятый президент Украины Петр Порошенко призывает демократические силы объединиться перед внеочередными парламентскими выборами.

"Мы должны объединить все демократические силы, мы должны всех из демократического лагеря пригласить объединиться, иначе будет другой сценарий – что люди, которые будут голосовать за демократию, но они не пройдут, эти голоса пойдут нашим оппоненты", - сказал Порошенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" в пятницу в Киеве.

По его словам, для объединения необходимо устранить любые преграды, и поможет этому обновленная партия.

"Обновленная партия с новым названием, новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - сказал Порошенко.