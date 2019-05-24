Политика

13:08 24.05.2019

Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня

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Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня

Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня.

"Сегодня я объявляю, что уйду с поста лидера Консервативной партии в пятницу, 7 июня, - так, чтобы можно было выбрать моего преемника", - сказала Мэй в пятницу на Даунинг-стрит журналистам.

Мэй отметила, что договорилась с председателем партии и главой влиятельного парламентского комитета 1922 о выборах нового партийного лидера в течение недели после ее отставки.

При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit. "К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила она.

Премьер эмоционально завершила выступление о намерении покинуть пост лидера Консервативной партии. В конце речи ее голос сорвался. Мэй подчеркнула, что она стала второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер, но, "конечно, не последней".

"Я очень благодарна тому, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю", - сказала она.

После этого Мэй резко отвернулась от кафедры, за который выступала, и вошла в двери Даунинг-стрит, 10.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила парламентариям провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану" по ирландской границе.

Новое предложение сразу вызвало негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди консерваторов, поддерживающих радикальный Brexit.

На фоне резкой критики в отношении законопроекта британские СМИ все чаще писали о скорой отставке Мэй.

Теги: #великобритания #мэй
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