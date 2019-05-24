Политика

12:36 24.05.2019

Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"

1 мин читать
Меркель и Зеленский подтвердили интерес к продолжению переговоров в "нормандском формате"

 Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого, обсуждались минские договоренности, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Обе стороны подчеркнули необходимость в полной реализации минских договоренностей и заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они договорились по этому, и по другим вопросам поддерживать тесный рабочий контакт", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем в "Интерфакс".

Теги: #нормандский_формат #зеленский #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 24.05.2019
Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

Зеленский уволил Артеменко из НКРСИ, вернув его в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, исключив из него Горковенко

10:26 24.05.2019
Зеленский готов прибыть на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка – и.о. главы ОГА

Зеленский готов прибыть на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка – и.о. главы ОГА

10:17 24.05.2019
Тимошенко передала Зеленскому документы, которые позволят снизить тарифы

Тимошенко передала Зеленскому документы, которые позволят снизить тарифы

09:26 24.05.2019
Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

07:43 24.05.2019
На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

На сайте президента обнародована петиция об отмене зарегистрированной ранее за отставку Зеленского

22:28 23.05.2019
Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

Волкер: Существует окно возможностей для продвижения интересов Украины и США

21:02 23.05.2019
Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России

19:35 23.05.2019
Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

19:07 23.05.2019
Зеленский в ближайшее время примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске, считает Кучма

Зеленский в ближайшее время примет кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске, считает Кучма

18:30 23.05.2019
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность"

Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

ПОСЛЕДНЕЕ

Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня

В Украине стартовал процесс смены места голосования на внеочередных выборах в Раду – глава ЦИК

Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность"

Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

Медведчук не будет представлять Украину на переговорах с Россией – глава АПУ

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду в июле

Нефьодов заявляет, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки для внеочередных выборов Рады

Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров"

Вакарчук заявляет, что выносить вопросы национальной безопасности на референдум – безответственно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА