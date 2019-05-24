Политика

12:10 24.05.2019

Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

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Богдан: мажоритарка не поможет нынешним депутатам, "Слуга народа" намерена выиграть выборы и по партийным спискам, и на многих округах

 Глава администрации президента Украины Андрей Богдан считает, что сохранение смешанной системы выборов в Верховную Раду не поможет многим нынешним депутатам попасть в парламент следующего созыва.

"Я думаю, что мажоритарка вам не поможет, и партия "Слуга народа" покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и на мажоритарных одномандатных округах", - сказал Богдан в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

По его мнению, все лидеры партий и фракций заинтересованы именно в пропорциональной системе выборы, а действующие депутаты-мажоритарщики считают, что у них округа "прикормленные", они там долго работали, и это даст им возможность легче снова пройти в Верховную Раду.

"Мы считаем, что это зло и будем стараться это зло победить, завести мощную фракцию в Раду, и выигрывать большое количество мажоритарных округов. У нас есть большое количество молодых перспективных людей, у которых есть желание поменять Украину", - подчеркнул Богдан.

Глава АП отметил, что отказ Рады рассматривать изменения в избирательное законодательство по отказу от "мажоритарки" после договоренностей президента Зеленского и лидеров фракций на встрече 21 мая показал, что не все народные депутаты и не всегда придерживаются своего слова, и указал, что в команде президента "выучили этот урок".

Отвечая на призывы опубликовать стенограмму данной встречи, Богдан сказал, что будет опубликована и стенограмма, и видео, где будут видны высказывания лидеров фракций, которые сначала поддерживали договоренности по изменению в закон о выборах, а потом резко за ночь поменяли свое мнение.

Глава АП также указал, что команда Зеленского предлагает Верховной Раде принять тот Избирательный кодекс, который сейчас находится в парламенте. "Он не совершенный, но он наиболее приближен к требованиям Европы", - отметил Богдан.

Как сообщалось, 22 мая на внеочередном заседании Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

Президентский законопроект предусматривал пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Теги: #слуга_народа #богдан #выборы
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