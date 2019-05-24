Политика

10:17 24.05.2019

Тимошенко передала Зеленскому документы, которые позволят снизить тарифы

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Тимошенко передала Зеленскому документы, которые позволят снизить тарифы

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко передала президенту Украины Владимиру Зеленскому разработанный ее командой пакет указов и законов для снижения тарифов для населения, поскольку считает это одним из первых важных шагов, который должен сделать новый президент.

Как сообщает в пятницу утром пресс-служба "Батькивщины," лидер партии в эфире программы "Право на владу" на одном из телеканалов отметила, что документы подготовлены ее командой согласно действующему законодательству.

"Мы имеем возможность поправить ситуацию за несколько дней", - отметила она и добавила, что люди должны почувствовать изменения уже сегодня.

Так, план действий содержит наработанный проект указа о ведении вето, по сути, приостановление двух постановлений правительства Владимира Гройсмана относительно необоснованного повышения цен на газ.

"Если эти два постановления останавливаются, мы автоматически возвращаемся к цене 4,5 грн за кубометр", - убеждена политик.

Кроме того, среди указов - назначение двух человек в НКРЕКУ, которая устанавливает тарифы.

"У президента есть полномочия формировать НКРЕКУ. Там сейчас есть 2 вакансии, которые дают право влиять главе государства на процесс справедливого установления тарифов. И здесь есть проекты указа о назначении тех людей, которых президент захочет видеть в этой системе", - пояснила председатель партии.

Третий важный документ - проект закона, который уже зарегистрирован в парламенте, прошел комитет и включен в повестку дня. Он касается передачи газа украинской добычи для потребления бюджетной сферы и на нужды населения, как это было до 2014 года.

Как отметила Тимошенко, она передает все эти наработки своей команды президенту, и в них "посчитана каждая цифра, чтобы не нанести ущерб доходам бюджета".

Теги: #тимошенко #батькивщина #зеленский #тарифы
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