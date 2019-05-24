Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации), отмечает заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - сказал он журналистам в четверг возле здания АП.

Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Ранее в этот день заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.