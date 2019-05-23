Политика

19:35 23.05.2019

Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

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Зеленский уволит Богдана, если КС примет решение о конституционности закона о люстрации в этой части – Рябошапка

Президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона "Об очищении власти" (т.н. закон о люстрации), отмечает заместитель главы АП Руслан Рябошапка.

"Как только Конституционный суд вынесет решение, что закон о люстрации в этой части отвечает Конституции, с этого дня президент Богдана как человека, который должен проходить через процедуру по очищению власти", - сказал он журналистам в четверг возле здания АП.

Рябошапка подчеркнул, что президент не может применять закон, который противоречит принципу верховенства права, и, по мнению замглавы АП, не соответствует Конституции.

Ранее в этот день заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Минюст запросил у Администрации президента Украины информацию относительно проведения люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Он пояснил, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

Как сообщалось, 22 мая замминистра юстиции Сергей Петухов заявил, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

В свою очередь новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Ранее 14 мая 2019 года Конституционный суд Украины отложил рассмотрение закона "Об очищении власти",

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.

Теги: #зеленский #люстрация #рябошапка #богдан
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