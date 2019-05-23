Политика

19:06 23.05.2019

Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров"

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Коломойский заявляет, что консультирует "партию мэров"

Бизнесмен Игорь Коломойский заявляет, что консультирует новый всеукраинский политический проект, который создается для похода на выборы в парламент.

Как сообщает "Украинская правда", в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", которое выйдет на сайте и на Youtube-канале УП в четверг вечером, Коломойский рассказал, что по прилету в Украину встречается с лидером партии "Возрождение" Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.

"У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров ... Вы же понимаете, что после президентских выборов должен состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные?" Возрождение "было на президентских выборах, вступило благородно до 1%", - сказал Коломойский.

По его словам, в проект войдут партия "Возрождение", часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

"Поэтому требует перезагрузки. Этот проект себя в том виде, как он есть, исчерпал. Требует объединения, более расширенного понимания идеологии. Не просто клуб по интересам, а какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатизирующий "Возрождению", - добавил он.

На вопрос, его участие в этом проекте, Коломойский ответил "консультативная, конечно".

Фукс, по словам Коломойского, ближайший друг Кернеса, поэтому он в этом проекте.

"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительный. И в "Возрождении" много мажоритарщиков по Харькову. И в Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", - сказал бизнесмен.

Коломойский также рассказал, что сейчас для кампании нужно меньше денег чем раньше.

"Не надо давать деньги. Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю, вы в курсе дела, он показал, что это низкобюджетная кампания. Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на рекламную кампанию - на телевидение, наружную рекламу", - сказал Коломойский.

Теги: #партия #выборы #коломойский
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