Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое для рассмотрения количество голосов

Электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп), зарегистрированная на сайте президента Украины, набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения.

По состоянию на 18:20 четверга, данная петиция собрала уже 32 тыс. 678 голосов. Для ее рассмотрения достаточно набрать из 25 тыс.

Петиция была обнародована на сайте главы государства 22 мая, автор - Максим Безрук.

"…первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" – сказано в тексте электронной петиции.