Политика

17:42 23.05.2019

В Киеве начали "минировать" больницы – МВД

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В Киеве начали "минировать" больницы – МВД

В Главное управление Нацполиции в Киеве продолжают поступать сообщения о заминировании, и теперь злоумышленники начали передавать неправдивую информацию якобы минировании медицинских учреждений, сообщают в пресс-службе МВД Украины.

"В столице продолжают поступать сообщения о заминировании. Теперь цинично "минируют" больницы. В правоохранительных органах существует определенная специфика расследования таких производств. Злоумышленники сообщают о "заминировании" не только по телефону, но и по электронной почте. Такие случаи сложнее отследить, но полиция все равно это делает", - сообщает пресс-служба в четверг на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

В министерстве отмечают, что каждое сообщение проверяется, но проблемой этих преступлений остается то, что трудно подсчитывать убытки и "очень часто это даже проблема для предприятий, которые становятся объектом преступления".

В правоохранительном ведомстве отметили, что за подобные уголовные преступления, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Если такие действия привели к тяжелым последствиям или совершенные повторно - нарушителям грозит от 4 до 8 лет заключения.

Теги: #киев #минирование #больницы #полиция
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