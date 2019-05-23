Политика

16:10 23.05.2019

Партия "Голос" Вакарчука на съезде 7 июня утвердит персональный состав избирательного списка

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Партия "Голос" Вакарчука на съезде 7 июня утвердит персональный состав избирательного списка

Партия "Голос" (лидер - музыкант Святослав Вакарчук) 7 июня проведет съезд, на котором утвердит персональный состав избирательного списка для участия в парламентских выборах.

"Персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии "Голос", который состоится 7 июня", - говорится в сообщении "Голоса" на странице в Фейсбуке в четверг.

При этом Вакарчук предложит съезду партии не включать в список народных депутатов Верховной Рады восьмого созыва. "Тех из них, кого избиратели уже знают за эффективность и порядочность, "Голос" поддержит на округах", - указано в сообщении.

В партии также озвучили критерии, которыми должны обладать кандидаты в народные депутаты от "Голоса". В частности, они должны иметь незапятнанную репутацию, не зависеть от олигархов и быть готовыми объяснить свои доходы, не должны быть связаны с режимом Виктора Януковича, Коммунистической партией Украины и пророссийскими силами.

"Не имеют гражданства и экономических интересов в стране-агрессоре. Никогда не сотрудничали со спецслужбами тоталитарных режимов или сепаратистами. Ни противодействовали Революции Достоинства, прямо признают и признавали факт российской агрессии и незыблемость территориальной целостности Украины", - также среди критериев для кандидатов.

Кроме того, они должны соответствовать всем требованиям антикоррупционного законодательства и закона Украины "Об очищении власти".

Теги: #вакарчук #голос #партия #выборы
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