По действующей системе госзакупок ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду – Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок, заявляет глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"По действующей – нет", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве.

Глава ЦИК также посетовала, что заявление замминистра экономического развития и торговли Максима Нефьодова об избирательных закупках не отвечает действительности.

"Несмотря на те примеры, которые приводил нам Максим Нефьодов, сравнивая закупки для избирательного процесса и для цирков, которые путешествуют по Украине, - это не одно и то же", - сказала она.

Слипачук подчеркнула, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

"Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины", - констатировала она.

Среди прочего Слипачук отметила, что есть несколько вопросов, которые касаются избирательного процесса, а именно устарелость некоторых норм и несоответствие норм закона "О выборах народных депутатов", которые действуют сегодня.

Как сообщалось, 22 мая народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" (№10317).

Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля.