Политика

13:04 23.05.2019

ЦИК об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады: Избирательный процесс необратим

1 мин читать
ЦИК об обжаловании указа Зеленского о роспуске Рады: Избирательный процесс необратим

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет, что обжалование указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - сказала она на брифинге в четверг в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

В то же время, Слипачук отметила, что пока нет официально зарегистрированной жалобы в Верховном суде по данному вопросу.

Как сообщалось, общественная организация "Спильна справа" подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

"Спильна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины", - написал лидер общественной организации Александр Данилюк на своей странице в "Фейсбук" в четверг.

По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Указ президента Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" 23 мая. Таким образом, этот указ вступил в силу.

Теги: #цик #слипачук #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 23.05.2019
По действующей системе госзакупок ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду – Слипачук

По действующей системе госзакупок ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду – Слипачук

12:54 23.05.2019
В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

12:50 23.05.2019
В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

12:21 23.05.2019
В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

В Раду могут пройти партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", БПП "Солидарность" и "Батькивщина" – опрос

12:02 23.05.2019
Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

08:10 23.05.2019
Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля

Вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля

19:52 22.05.2019
Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

19:27 22.05.2019
Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

15:33 22.05.2019
Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

15:08 22.05.2019
Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

По действующей системе госзакупок ЦИК не успеет подготовиться к выборам в Раду – Слипачук

Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

В Консультативной миссии и представительстве ЕС в Украине настаивают на создании комитета Рады по контролю над сектором безопасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

В Консультативной миссии и представительстве ЕС в Украине настаивают на создании комитета Рады по контролю над сектором безопасности

И.Геращенко высказывается за обнародование стенограммы встречи Зеленского с лидерами парламентских фракций

Кравчук сомневается в намерениях Зеленского провести референдум по мирным соглашениям с РФ

Порошенко призывает демократические силы обсудить формат участия в выборах в Раду

В основе идеологии "Слуги народа" лежит либертарианство – Стефанчук

Порошенко призывает команду Зеленского развеять "слухи" о референдуме относительно мирных соглашений с РФ

Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА