Политика

12:33 23.05.2019

Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

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Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком украинская армия будет становиться все "менее советский" и в ней на деле будут внедряться западные стандарты.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, в то же время на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира", - написал он в своем Twitter в четверг.

Теги: #всу #зеленский #генштаб #хомчак
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