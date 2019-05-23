Зеленский ожидает внедрения западных стандартов в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что с начальником Генерального штаба - главнокомандующим Вооруженными силами Украины Русланом Хомчаком украинская армия будет становиться все "менее советский" и в ней на деле будут внедряться западные стандарты.

"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, в то же время на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира", - написал он в своем Twitter в четверг.