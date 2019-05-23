Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

Президент Украины Владимир Зеленский оставил Валерия Сушкевича уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью.

На сайте президента Украины обнародованы два указа – об увольнении В.Сушкевича с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и назначении его на этот пост.

Сушкевич занимал пост уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью с 3 декабря 2014 года.