Политика

12:26 23.05.2019

Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

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Зеленский оставил Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью

 Президент Украины Владимир Зеленский оставил Валерия Сушкевича уполномоченным президента Украины по правам людей с инвалидностью.

На сайте президента Украины обнародованы два указа – об увольнении В.Сушкевича с должности уполномоченного президента по правам людей с инвалидностью и назначении его на этот пост.

Сушкевич занимал пост уполномоченного президента Украины по правам людей с инвалидностью с 3 декабря 2014 года.

Теги: #президент #уполномоченный #сушкевич
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