Политика

12:02 23.05.2019

Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

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Организация "Спильна справа" обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о роспуске Рады

Общественная организация "Спильна справа" подала жалобу в Верховный суд относительно указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

"Спильна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном суде Украины", - написал лидер общественной организации Александр Данилюк на своей странице в "Фейсбук" в четверг.

По его убеждению, выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать декларации.

Теги: #жалоба #рада #суд #выборы
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