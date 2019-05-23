Политика

11:35 23.05.2019

Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

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Петиция об отставке Зеленского появилась на сайте президента Украины

 На сайте президента Украины зарегистрирована электронная петиция "За отставку президента Украины Владимира Зеленского" (№22/053360-еп).

Петиция обнародована на сайте главы государства 22 мая, автор - Максим Безрук.

На данный момент собрано более 9 тыс. голосов (из 25 тыс. необходимых).

"…первые же Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воли собственные прихоти. Складывается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины!" – сказано в тексте электронной петиции.

Теги: #президент #сайт #петиция
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