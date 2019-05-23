В Консультативной миссии и представительстве ЕС в Украине настаивают на создании комитета Рады по контролю над сектором безопасности

В Консультативной миссии ЕС и Представительстве ЕС в Украине настаивают на необходимости создания комитета Верховной Рады по контролю над сектором безопасности.

"Принятие закона о национальной безопасности в прошлом году было большим достижением. Это рамочный документ будущего развития и реформы сектора гражданской безопасности. Особенно этот документ важен тем, что он даст возможность определить новые параметры для трансформации СБУ, сделав Службу деполитизированной", - сказал глава Консультативной миссии ЕС Кястутис Ланчинскас в ходе шестой встречи парламентско-гражданской платформы в четверг в Киеве.

Также он отметил, что закон дает возможность создать парламентский комитет по контролю над органами сектора безопасности, которые имеют специальные полномочия по временному ограничению прав людей. "Это очень важно, когда мы говорим о подотчетности и ответственности. Такой комитет Верховной Рады должен быть создан и отвечать за надзор и контроль над соответствующими институциями", - подчеркнул глава Консультативной миссии.

Также Ланчинскас отметил необходимость эффективной работы правоохранительных органов в контексте того, что в последнее время наблюдается "напряженность в сотрудничестве" между ними.

Кроме того, он отметил, что в ближайшее время правительство примет стратегию по борьбе с организованной преступностью.

Также про необходимость создания такого комитета Рады подчеркнула заместитель главы Представительства ЕС в Украине Анника Вайдеманн. "Важно, чтобы Верховная Рада этого или следующего созыва приняла подзаконные акты по созданию специализированного и эффективного комитета по надзору над сектором безопасности", - подчеркнула она.

Ланчинскас напомнил, что через 9 дней заканчивается его каденция на должности главы Консультативной миссии ЕС.