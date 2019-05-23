И.Геращенко высказывается за обнародование стенограммы встречи Зеленского с лидерами парламентских фракций

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказывается за необходимость обнародовать стенограмму встречи президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций, которая прошла во вторник.

"Было бы правильно, чтобы АП обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций. Я лично подняла три темы. Первая и ключевая - заложники и политзаключенные. По этой теме я готова передать всю информацию, все знания, всю "институциональную память" новоизбранной власти, чтобы максимально способствовать освобождению. Это общее дело всех украинцев. Тут все должны быть союзниками", - написала Геращенко в Facebook в четверг.

Геращенко напомнила, что обратила внимание на недопустимость сексистских высказываний некоторых членов команды нового президента.

Депутат подчеркнула, что считает неконституционным указ президента о роспуске Верховной Рады.