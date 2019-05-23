Политика

10:48 23.05.2019

Кравчук сомневается в намерениях Зеленского провести референдум по мирным соглашениям с РФ

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Кравчук сомневается в намерениях Зеленского провести референдум по мирным соглашениям с РФ

Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук сомневается в технической возможности проведения референдума по вопросу мирных соглашений с РФ, а также в том, что эта идея принадлежит действующему главе государства Владимиру Зеленскому.

"Я не знаю, как провести этот референдум. Вот какой вопрос вынести на референдум? Кто может сформулировать? Вот как автор формулирования референдума, который проводился в 91-м году – там было написано: поддерживаете ли Вы независимость Украины? А тут что написать: поддерживаете ли Вы отношения с Россией? Поддерживаете ли Вы учет интересов России в интересах Украины? То есть, мне кажется, даже технически это нереально", - сказал Кравчук в интервью журналистам в четверг, отвечая на вопрос о целесообразности такого референдума.

Он призывает относиться к этой идее, как к личному мнению главы администрации президента Украины Андрея Богдана. "Я думаю, что это не предлагал Зеленский – это предложил новый глава администрации. Поэтому нужно относиться как к его мнению", - подчеркнул Кравчук.

Как сообщалось, 21 мая глава АП Богдан заявил, что в команде президента Владимира Зеленского рассматривают возможность вынесения вопроса о заключении договоренностей с Россией о мире по войне на Донбассе на всенародный референдум. "Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку", - сказал он.

Говоря о том, какие существуют в команде Зеленского "красные линии" на переговорах с РФ, Богдан отметил: "Есть очень хорошее правило, которое есть у дипломатов, - не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры. Эта практика наработана опытом столетий, а не сиюминутным желанием получить рейтинг".

Теги: #зеленський #референдум #кравчук
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