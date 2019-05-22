Политика

19:52 22.05.2019

Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

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Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

Провал голосования за изменение избирательной системы – это последние попытки уходящих политиков ухватиться за власть, считает народный депутат и основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

Как сообщается на официальном сайте политсилы в среду, так политик прокомментировал итоги внеочередной сессии парламента, где планировалось рассмотреть законопроект об изменении избирательной системы. "Провал голосования за изменение избирательной системы - это результат сопротивления старого режима, его жалкие потуги ухватиться за власть из последних сил", - сказал Бойко.

"За счет сохранения смешанной системы, в частности, мажоритарных округов, они хотят за гречку купить места в будущем парламенте. За счет политической коррупции партия войны хочет взять реванш за свое поражение. Мы уверены, что коррупционеров и дельцов от политики ждет сокрушительное поражение на выборах. Главная задача сегодня - обеспечить прозрачность и гражданский контроль над избирательным процессом", - считает политик.

Теги: #система #выборы #парламент #опзж
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