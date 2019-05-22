В основе идеологии "Слуги народа" лежит либертарианство – Стефанчук

Представитель президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук называет либертарианство основой идеологии партии "Слуга народа", которая впервые будет участвовать в парламентских выборах в 2019 году.

"В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства… Мы с этого начали формировать наши с ним (Зеленским – ИФ) отношения - либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями", - сказал Стефанчук в интервью изданию "Левый берег", опубликованном в среду.

"Основная миссия (партии – ИФ) - сломать систему и предложить новую модель экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места", - сказал Стефанчук.

При этом он назвал отличием партии в том, что она не борется за избирателя. "Мы боремся за то, что предлагаем новую модель отношений в Украине… Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики - открытой, ответственной и понятной. Здесь мы используем вещи, о которых говорим - и диджитализация, и открытое общество", - пояснил представитель Зеленского.

Одной из задач "Слуги народа" он назвал систематизацию законодательства. Также планируется заменить неработающую систему петиций "реальным влиянием народного вето" с помощью IT-технологий. "Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами", - сказал Стефанчук, отметив, что обеспечить мобильной техникой избирателей за счет госбюджета выгоднее, чем проводить "бумажные процедуры голосования, существующие по методичкам 18 века".

Формирование партийных списков, по его словам, еще не обсуждалось, но есть принцип, который применялся для глав областных государственных администраций. "Есть сотрудничество с HR-агентствами - будет объявлено, что кто-либо с опытом может отправить заявку и получить шанс на реализацию. Когда мы начали сотрудничать во время подготовки к выборам, я был удивлен, какое количество талантливых людей откликнулась. Люди почувствовали, что они нужны. У нас достаточно умных и талантливых людей, чтобы ими закрыть все областные администрации", - сказал Стефанчук.

"Понятно, что в списках будут люди, которые проявили себя и могут быть полезными для партийного строительства. Это люди, которых вы знаете, которые ходят на эфиры. Там будет обязательно представлена экспертная среда… Там должен быть представлен мощный пул экономистов и журналистов, потому что большая беда нашей Верховной Рады, что люди, которые туда попадают, часто вообще не знают, что такое законотворческий процесс: что такое законопроект, какая сфера регулирования, такое глоссарий проекта", - добавил он.

По словам Стефанчука, вопрос первой пятерки и первого места в партийном списке "пока не обсуждался", но допустил, что она будет формироваться "по представительскому принципу, а дальше будет влиять и комплексный отбор".

На вопрос о представителях бизнесмена Игоря Коломойского в партии он ответил, что лично не знает таковых. "Это вопрос, над которым мы будем думать. Мы исповедуем принципы прозрачности и будем благодарны, если вы, представители СМИ, скажете нам о предохранителях, которые позволят не потерять уровень народного доверия", - сказал Стефанчук.

На вопрос, есть ли у народных депутатов Надежды Савченко и Виталия Куприя шансы получить места в списке партии "Слуга народа", он ответил: "Мы не занимаемся торговлей индульгенциями". "Места будут предоставляться по определенным принципам. Эти принципы - профессионализм, патриотизм и порядочность. Это три плюса, а будет еще один минус - нулевая толерантность к коррупции", - сказал представитель Зеленского.

На вопрос о шансах старых политиков попасть в список "Слуги народа" Стефанчук ответил: "Принцип, который Владимир (Зеленский – ИФ) заявлял с самого начала, лучше кому-то дать первый шанс, чем восьмой шанс - политическим трупам".