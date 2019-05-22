Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, несмотря на игнорирование Верховной Радой законопроекта об изменении избирательного законодательства, граждане Украины изберут на внеочередных выборах новых политиков, способных к реальным действиям.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке, обращаясь к украинцам.

"То что? Сделаем их вместе? 21 июля!" – призвал он избирателей, напомнив о дате внеочередных парламентских выборов.

Как сообщалось, в среду на внеочередном заседании Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

Президентский законопроект предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Как отмечается в пояснительной записке, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".

"Внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе. Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно", - говорится в документе.

"Именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно организовывать скоротечный избирательный процесс. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - поясняют авторы законопроекта.

"Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам. Внедрение этой системы для следующих выборов, которые будут проводиться после внеочередных выборов народных депутатов Украины в этом году, - задача Верховной Рады Украины текущего созыва, которое должно быть выполнено до окончания срока полномочий парламента", - говорится в пояснительной записке.