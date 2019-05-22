Политика

19:27 22.05.2019

Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

3 мин читать
Нардепы оставили старую систему выборов в надежде на продолжение своей политической жизни, но украинцы изберут новых политиков

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, несмотря на игнорирование Верховной Радой законопроекта об изменении избирательного законодательства, граждане Украины изберут на внеочередных выборах новых политиков, способных к реальным действиям.

"Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы изберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке, обращаясь к украинцам.

"То что? Сделаем их вместе? 21 июля!" – призвал он избирателей, напомнив о дате внеочередных парламентских выборов.

Как сообщалось, в среду на внеочередном заседании Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

Президентский законопроект предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3% (с нынешних 5%).

Как отмечается в пояснительной записке, "соглашаясь с необходимостью внедрения на выборах народных депутатов Украины пропорциональной избирательной системы с открытыми партийными списками, к переходу на которую призвали общественные активисты и эксперты, а также фракции большинства в Верховной Раде Украины текущего созыва, стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и 60-дневный срок для избрания нового состава парламента не оставляет шансов на внедрение этой системы на внеочередных выборах народных депутатов Украины".

"Внедрение открытых списков требует кардинальных изменений в системе администрирования выборов, изменения формы и содержания избирательных бюллетеней, разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы, принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы, надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе. Именно поэтому применить пропорциональную систему с открытыми списками на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые должны состояться в течение 60-дневного срока со дня опубликования указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, практически невозможно", - говорится в документе.

"Именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, которые применялись на выборах в Украине раньше и понятны для избирателей и тех, кто непосредственно организовывать скоротечный избирательный процесс. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками. Ее сочетание с невысоким избирательным барьером позволит обеспечить обновление политических элит, учесть региональные интересы при формировании государственной политики, появление в парламенте новых партий, повышение ответственности партий за собственные решения и деятельность правительства, сформированного представленными в парламенте партиями", - поясняют авторы законопроекта.

"Пропорциональная система с закрытыми общенациональными списками также позволит структурировать и институционализировать партийную систему, создаст надлежащий почву для дальнейших изменений, в том числе и в направлении активизации внутрипартийной конкуренции, которую в дальнейшем стимулировать пропорциональная система с открытым партийным спискам. Внедрение этой системы для следующих выборов, которые будут проводиться после внеочередных выборов народных депутатов Украины в этом году, - задача Верховной Рады Украины текущего созыва, которое должно быть выполнено до окончания срока полномочий парламента", - говорится в пояснительной записке.

Теги: #зеленский #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 22.05.2019
Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

Бойко назвал провал голосования за изменение избирательной системы попыткой политиков "ухватиться за власть"

18:22 22.05.2019
Президент сейчас думает о том, как сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу - Пристайко

Президент сейчас думает о том, как сдвинуть с "мертвой точки" переговорный процесс по Донбассу - Пристайко

15:33 22.05.2019
Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

15:08 22.05.2019
Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

14:59 22.05.2019
Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

14:28 22.05.2019
Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

13:59 22.05.2019
Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

13:20 22.05.2019
В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

13:06 22.05.2019
Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность - Парубий

Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность - Парубий

12:52 22.05.2019
БПП не поддерживает инициативу Зеленского по изменению системы парламентских выборов

БПП не поддерживает инициативу Зеленского по изменению системы парламентских выборов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко призывает команду Зеленского развеять "слухи" о референдуме относительно мирных соглашений с РФ

Министр Кабинета министров дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

МВФ прекратил миссию в Украине

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призывает демократические силы обсудить формат участия в выборах в Раду

В основе идеологии "Слуги народа" лежит либертарианство – Стефанчук

Порошенко призывает команду Зеленского развеять "слухи" о референдуме относительно мирных соглашений с РФ

Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

Порошенко заявил о "политических преследованиях", назвал их признаком начала избирательной кампании

Съезд БПП "Солидарность" состоится 31 мая - источник

Курс Украины на НАТО записан в Конституции и поддерживается большинством населения Украины – замглавы АП Пристайко

Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

Лещенко сообщил, что пойдет в четверг в Генпрокуратуру и передаст документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Министр Кабинета министров дезавуировал свои слова о прекращении миссии МВФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА