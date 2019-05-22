Политика

18:17 22.05.2019

Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

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Должность главы АП подпадает под нормы закона о люстрации – замглавы Минюста

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов утверждает, что на должность главы администрации президента Украины нельзя назначать люстрированных чиновников.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять. Люстрация была одним из первых требований Революции Достоинства, и Министерство юстиции делало все для надлежащего внедрения принятого закона", - написал замминистра на своей странице в социальной сети Facebook.

Петухов подчеркивает, что должность главы администрации президента прямо указана в ч. 5 ст. 2 закона "Об очищении власти", как таковая, в отношении которой осуществляются меры по очистке власти (люстрация).

Он также отмечает, что статус этой должности по закону "О государственной службе" не имеет значения, ведь профильный закон люстрации четко называет эту должность и не отсылает к закону о госслужбе.

"Также не являются государственными служащими судьи и прокуроры, на которых распространяются люстрационные ограничения", - добавил он.

Петухов заявляет, что обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа, а Министерство юстиции в свою очередь предоставляет разъяснения и контролирует исполнение закона. "Мы готовы это сделать и в этом случае".

Среди прочего, замминистра сообщил, что в реестре люстрированных лиц есть фамилии людей, которые были уволены после принятия закона на основе его положений. Лица, которые оставили свои должности до вступления в силу закона, не внесенные в реестр.

"В то же время, запрет занимать публичные должности до 2024 года распространяется на них так же, как и в отношении лиц внесенные в реестр люстрированных лиц", - констатировал чиновник.

Как сообщалось, новоназначенный глава администрации президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что несправедливо попал под действие закона об очищении власти (люстрации), а президент Владимир Зеленский не нарушил закон его назначением.

Богдан с 2007 по 2010 год работал заместителем министра юстиции Украины, затем заместителем министра Кабинета министров (2010-2011) и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики (2013-2014).

Теги: #люстрация #украина #кадры #ап
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