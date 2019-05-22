Политика

17:53 22.05.2019

Лещенко сообщил, что пойдет в четверг в Генпрокуратуру и передаст документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов

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Лещенко сообщил, что пойдет в четверг в Генпрокуратуру и передаст документы по "черной бухгалтерии" Партии регионов

Внефракционный народный депутат Украины Сергей Лещенко сообщил, что намерен 23 мая прийти в Генеральную прокуратуру Украины на допрос по делу о возможном разглашении данных досудебного расследования в деле о "черной бухгалтерии" Партии регионов, в котором фигурирует американский политтехнолог Пол Манафорт.

"Рад сообщить, что в четверг, 23 мая, иду на допрос в Генеральную прокуратуру по делу Манафорта", – написал Лещенко на своей странице в Facebook в среду.

Нардеп также отметил, что на днях у него состоялась встреча со специальным агентом ФБР, который вернул переданные им американскому следствию вещественные доказательства Манафорта. "Материалы возвращены в связи с завершением дела Манафорта в США. Теперь я приглашен на допрос в Генеральную прокуратуру, в ходе которого передам следствию имеющиеся у меня документы", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, 14 мая генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Лещенко будет вызван в Генеральную прокуратуру, а затем, вероятно, ему будет вручено подозрение. "Наше следствие в деле Burisma является независимым, неполитизированным и объективным... народный депутат Лещенко будет вызван следствием, ему будут заданы вопросы и, вероятно, вручено подозрение о разглашении данных досудебного следствия по так называемой "черной кассе" Партии регионов, что привело к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - сказал он.

При этом Луценко подчеркнул, что журналисты не несут ответственности за разглашение материалов, однако Лещенко уже был в статусе депутата.

21 мая Лещенко вновь попросил Луценко допросить его для скорейшего расследования дела. "Я тоже хочу поделиться информацией со следствием, как Луценко руками своего зама подписал обвинительное заключение Лавриновичу (экс-министр юстиции Александр Лавринович - ИФ) и сделал Манафорта фигурантом уголовного дела в Украине", - заявил он.

Теги: #лещенко #украина #партия_регионов #генпрокуратура
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