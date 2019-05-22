Глава АП подал заявление о прекращении адвокатской деятельности и подчеркнул, что он не "адвокат Коломойского"

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан подал заявление об остановке адвокатской деятельности.

Богдан разместил в среду на своей странице в соцсети Facebook копию соответствующего заявления.

"Обещаю избегать вопросов, связанных с конфликтом интересов с моей адвокатской деятельностью. Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю – я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского (украинского бизнесмена Игоря Коломойского – ИФ)", - написал Богдан в Facebook.

Как сообщалось, 21 мая глава Украинского государства Владимир Зеленский указом назначил своего советника по юридическим вопросам Андрея Богдана главой администрации президента Украины.