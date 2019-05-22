Политика

15:33 22.05.2019

Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

1 мин читать
Замглавы АП Рябошапка не исключает, что внеочередные выборы в Раду пройдут по старой системе

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка считает, что внеочередные выборы в Верховную Раду пройдут по старому законодательству, то есть по смешанной избирательной системе.

"Внеочередные выборы очевидно будут проходить по тому закону, который является сегодня действующим: половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина – по мажоритарной системе", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в среду.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о том, есть ли еще варианты изменить закон о парламентских выборах, Рябошапка сказал: "Если сегодня до конца дня примут законопроект (о внесении изменений в закон о выборах), тогда варианты есть".

Замглавы АП отметил, что указ президента о роспуске парламента и досрочных выборах уже подписан, но еще вопрос в том, когда он будет обнародован.

Ранее в это день народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках (№10317).

Теги: #верховная_рада #рябошапка #украина #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:40 22.05.2019
Глава АП подал заявление о прекращении адвокатской деятельности и подчеркнул, что он не "адвокат Коломойского"

Глава АП подал заявление о прекращении адвокатской деятельности и подчеркнул, что он не "адвокат Коломойского"

15:59 22.05.2019
МВФ прекратил миссию в Украине

МВФ прекратил миссию в Украине

15:59 22.05.2019
Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

Кабмин утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

15:08 22.05.2019
Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

14:59 22.05.2019
Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

14:33 22.05.2019
Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

14:28 22.05.2019
Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

14:28 22.05.2019
Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

14:21 22.05.2019
Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

14:19 22.05.2019
В Украине будет введен учет ДТП

В Украине будет введен учет ДТП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ прекратил миссию в Украине

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

ПОСЛЕДНЕЕ

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

Гриневич продолжает работать на посту министра на переходной период, с походом в Раду пока не определилась

Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность - Парубий

БПП не поддерживает инициативу Зеленского по изменению системы парламентских выборов

Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер – опрос "Рейтинга"

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ –

Инициатива Зеленского по изменению закона о выборах была подана в Раду с нарушением регламента и ее сейчас приводят в соответствие с нормами - Парубий

Парубий открыл внеочередное заседание Рады

Гройсман в среду подаст заявление об отставке в Раду

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА