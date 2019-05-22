Политика

14:33 22.05.2019

Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

1 мин читать
Парубий закрыл внеочередное заседание Рады, очередное заседание парламента состоится 28 мая

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед этим народные депутаты отказались включить в повестку дня внеочередного заседания Рады два законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов президентский (№10319) и альтернативный (№10319-1), а также законопроект о внесении изменений в закон о публичных закупках (№10317).

Согласно календарному плану парламента, очередное заседание Рады состоится во вторник, 28 мая.

Как сообщалось, во вторник, 21 мая, президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. Глава государства также обратился к спикеру парламента с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов и о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

Теги: #верховная_рада #парубий #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 22.05.2019
Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

Зеленский предлагает смягчить ценз проживания в Украине для участия выборов в Раду – нардеп Попов

14:59 22.05.2019
Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

14:28 22.05.2019
Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

14:28 22.05.2019
Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

Кабмин ужесточил лицензионные условия для туроператоров

14:21 22.05.2019
Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

Магазины H&M могут открыться в ТРЦ "Караван" в Харькове и Днепре

14:19 22.05.2019
В Украине будет введен учет ДТП

В Украине будет введен учет ДТП

13:59 22.05.2019
Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

13:25 22.05.2019
Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

Судьи Окружного админсуда Киева снова не явились на квалификационное оценивание в ВККС

13:20 22.05.2019
В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

13:15 22.05.2019
В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

В Украине продолжает расти количество оптимистично оценивающих положение дел в стране

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент имеет только право законодательной инициативы, теперь мы будем обсуждать наши дальнейшие шаги - Стефанчук

Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Законопроект Зеленского с изменениями к закону о выборах Рады предусматривает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение барьера до 3%

В Раде зарегистрирован президентский законопроект о внесении изменений в закон о выборах нардепов

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ –

ПОСЛЕДНЕЕ

Гриневич продолжает работать на посту министра на переходной период, с походом в Раду пока не определилась

Указ президента о роспуске Рады ведет к конституционному кризису, а его автор со временем понесет ответственность - Парубий

БПП не поддерживает инициативу Зеленского по изменению системы парламентских выборов

Пять партий преодолевают 5%-й барьер в Раду, восемь - 3%-й барьер – опрос "Рейтинга"

Зеленский назначил Баканова первым замглавы СБУ –

Инициатива Зеленского по изменению закона о выборах была подана в Раду с нарушением регламента и ее сейчас приводят в соответствие с нормами - Парубий

Парубий открыл внеочередное заседание Рады

Гройсман в среду подаст заявление об отставке в Раду

Зеленский отменил свой указ о назначении Зеркаль замглавы АП

Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой на внеочередном заседании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА