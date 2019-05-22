Рада не внесла в повестку дня сессии законопроекты Зеленского, касающиеся изменений закона о выборах в Раду

Парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект авторства президента Украины Владимира Зеленского (№10319) о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона (№10319-1) авторства группы нардепов.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за включение в повестку дня сессии президентского законопроекта и альтернативного депутатского проголосовали 92 парламентария.

Также нардепам не хватило голосов и для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса" второго – 127.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо было минимум 226 голосов.