Политика

13:12 22.05.2019

Гриневич продолжает работать на посту министра на переходной период, с походом в Раду пока не определилась

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Гриневич продолжает работать на посту министра на переходной период, с походом в Раду пока не определилась

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич продолжает работать на должности на переходной период, и пока не определилась, будет ли участвовать в выборах в Верховную Раду.

"На данный момент я планирую работать. У нас лето – "горячий период", и мы будем работать. Понятно, что правительство может измениться только тогда, когда коалиция в парламенте предложит новый состав правительства", - сказала Гриневич агентству "Интерфакс-Украина" после заседания Кабинета министров в среду, отвечая на вопрос, планирует ли она уходить в отпуск на предвыборный период.

Что касается того, намерена ли Гриневич принимать участие в парламентских выборах, она ответила, что пока не решила.

"Я пока думаю над этим. Что меня подталкивает к этому – нам нужно продолжать "Новую украинскую школу", есть много разных инициатив, есть законы, которые мы разработали в Министерстве образования. Я понимаю, что тут нужно влияние на эту ситуацию, поэтому возможно мне придется принять решение идти на выборы", - добавила она.

В то же время, Гриневич констатировала, что команда президента Украины Владимира Зеленского не пока не проводила с ней консультаций.

На вопрос, заинтересована ли она в том, чтобы возглавить Минобразования в новом правительстве, Гриневич ответила: "Для этого я должна еще понять, какое эта команда имеет видение развития образования и науки в Украине. Для того чтобы сотрудничать, нужно иметь совместную платформу и видение изменений. Пока такой дискуссии у нас не было".

Теги: #гриневич #украина #кадры
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